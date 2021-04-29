В Пензенской области «Дамате» засеет весной 15,5 тысячи га земли

29.04.2021 | 13:25

В Пензенской области группа компаний «Дамате» приступила к севу яровых. Засеянная весной площадь составит 15,5 тыс. га.

В этом году «Дамате» внесла изменения в севооборот. Площадь под озимую и яровую пшеницу выросла на 50%, под горох - вдвое.

Перед началом посевной компании специалисты «Дамате» заключили контракты на покупку средств защиты растений, минеральных удобрений, посадочного материала. Компания подготовила землю, обеспечила готовность почвообрабатывающей и посевной техники. Приобретены районированные элитные семена яровой пшеницы и гороха, имеющие высокий потенциал по урожайности, устойчивость к весенним засухам и полеганию.

Сезонные полевые работы начались с боронования зяби, внесения минеральных удобрений, предпосевной культивации, подкормки озимой пшеницы азотными удобрениями, сева яровой пшеницы, овса и подсолнечника.

Всего в посевной будет задействовано более 100 человек. Соблюдению графика помогут закупленные на сумму более 4 млн рублей два новых агрегата для боронования зяби и один предпосевной культиватор. А в общей сложности в поле выйдут порядка 120 сельскохозяйственных машин и агрегатов: предпосевные культиваторы, бороны, зерновые посевные комплексы, пропашные сеялки, трактора, телескопические погрузчики для семян и удобрений, грузовые автомашины.

В этом году новшества внесены и в технологии возделывания сельскохозяйственных культур. Специалисты заменили схему внесения удобрений, что позволит раскислить почвы, улучшить их агрохимический состав и, как следствие, повысить качество зерна.

С учетом погодных условий в регионе завершить посевную компанию планируется в конце мая.