Сетевое издание|18+|Четверг|29 апр 2021|12:11
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+11oC
+12oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+14oC
+15oC
Завтра | Облачно |

Общество

В области за сутки зарегистрировали 89 пациентов с коронавирусом

Печать

В Пензенской области за сутки вновь выявили менее 90 заразившихся коронавирусной инфекцией. По информации федерального оперативного штаба, в четверг, 29 апреля, в регионе прибавилось 89 новых пациентов.

Общее число случаев COVID-19 составило 44 919.

42 143 инфицированных благополучно побороли инфекцию и были выписаны. Зарегистрировано 638 смертей от коронавирусной пневмонии. Жертвами вируса стали 286 мужчин и 352 женщины.

На данный момент коэффициент распространения COVID-19 в области составляет 0,97. На 100 000 населения приходится 3 365,7 заражения.

Всего в России на 29 апреля выявлено 4 796 557 заболевших коронавирусом, суточный прирост пациентов - 9 284. Зарегистрированы 109 731 смерть от инфекции.

Подпишитесь на новости Penzainform и будьте в курсе жизни региона! 

0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2021

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте