В области за сутки зарегистрировали 89 пациентов с коронавирусом

29.04.2021 | 11:48

В Пензенской области за сутки вновь выявили менее 90 заразившихся коронавирусной инфекцией. По информации федерального оперативного штаба, в четверг, 29 апреля, в регионе прибавилось 89 новых пациентов.

Общее число случаев COVID-19 составило 44 919.

42 143 инфицированных благополучно побороли инфекцию и были выписаны. Зарегистрировано 638 смертей от коронавирусной пневмонии. Жертвами вируса стали 286 мужчин и 352 женщины.

На данный момент коэффициент распространения COVID-19 в области составляет 0,97. На 100 000 населения приходится 3 365,7 заражения.

Всего в России на 29 апреля выявлено 4 796 557 заболевших коронавирусом, суточный прирост пациентов - 9 284. Зарегистрированы 109 731 смерть от инфекции.