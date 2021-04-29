Более 50% новых случаев COVID-19 пришлось на Пензу и Заречный

29.04.2021 | 13:15

В четверг, 29 апреля, в суточную статистику по коронавирусу вошли Пенза, Заречный и 11 районов Пензенской области. Об этом сообщили в региональном оперативном штабе.

В областном центре за сутки выявили 57 заразившихся, в Заречном - 10. 8 пациентов прибавилось в Бессоновском районе, 4 - в Пензенском, 2 - в Сердобском, по 1 - в Спасском, Бековском, Земетчинском, Иссинском, Лопатинском, Лунинском, Нижнеломовском и Тамалинском.

Общее число случаев коронавирусной инфекции в области достигло 44 819.

Под наблюдением находится 13 482 человека, снято с него - 116 528.

С начала эпидемии в областных лабораториях на опасный вирус проверили 871 942 человека (всего 932 630 исследований). За сутки тесты сделали 2 417 пациентов.

Суммарный охват тестированием на COVID-19 - 67,48% населения региона, добавили в региональном оперштабе.