В Пензенской области за сутки выявили менее 90 случаев коронавируса

В Пензенской области на среду, 28 апреля, число заразившихся коронавирусом составило 44 730. Суточный прирост инфицированных составил 86.
Об этом сообщили в федеральном оперативном штабе.
С начала эпидемии зарегистрировано 42 055 выздоровевших. Жертвой вируса стали 633 человека: 285 мужчин и 348 женщин. Возраст скончавшихся от 26 до 95 лет.
Всего за сутки в России выявили 7 848 инфицированных, медики выписали 8 420 выздоровевших, погибли 387 пациентов.
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