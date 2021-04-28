В Пензенской области за сутки выявили менее 90 случаев коронавируса

28.04.2021 | 11:26

В Пензенской области на среду, 28 апреля, число заразившихся коронавирусом составило 44 730. Суточный прирост инфицированных составил 86.

Об этом сообщили в федеральном оперативном штабе.

С начала эпидемии зарегистрировано 42 055 выздоровевших. Жертвой вируса стали 633 человека: 285 мужчин и 348 женщин. Возраст скончавшихся от 26 до 95 лет.

Всего за сутки в России выявили 7 848 инфицированных, медики выписали 8 420 выздоровевших, погибли 387 пациентов.