В Пензе закрыли стриптиз-клуб, молодому владельцу грозит наказание

28.04.2021 | 12:19

В Пензе закрыли мужской стриптиз-клуб, попасть в который мог любой желающий за 500 рублей. Организатор заведения и его администратор стали фигурантами уголовного дела.

Клуб действовал с ноября 2019 под февраль 2021 года в Октябрьском районе Пензы. Помещение для него арендовал 25-летний горожанин.

Он же придумал «меню», куда включил услугу сексуального характера под названием «Увольнение сотрудницы». Выбравший ее клиент платил 15 000 рублей, взамен забирал понравившуюся ему танцовщицу на 3 часа, увозил ее в баню, сауну, квартиру или гостиницу для интима.

«В свою преступную деятельность злоумышленник вовлек и жительницу Пензы 1993 года рождения, которая работала в стриптиз-клубе администратором. В обязанности девушки входило следующее: подбор персонала, встреча клиентов, информирование их по поводу перечня услуг, размещение в сети Интернет объявлений о приеме на работу девушек в качестве танцовщиц и другие», - рассказали в пресс-службе регионального УМВД России.

Помимо персонала, в заведении работали 10 танцовщиц от 24 до 27 лет. Девушкам сразу не озвучивали, что придется оказывать клиентам интимные услуги, об этом они узнавали позже.

15 000 рублей, оплаченных за «Увольнение сотрудницы» делились пополам: 50% получала девушка, 50% - стриптиз-клуб.

Сейчас расследование уголовного дела по части 1 статьи 241 УК РФ (организация занятия проституцией) закончено, оно направлено в Октябрьский районный суд Пензы для рассмотрения.

«Организатору клуба избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, администратору - в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении», - добавили в пресс-службе.