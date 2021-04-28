Общество

В Пензе будут охранять праздничные конструкции от людей с маркерами

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Об оформлении Пензы к 9 Мая шла речь на планерке в администрации в среду, 28 апреля.

На данный момент большая часть конструкций уже установлена, в том числе в знаковых местах: на площади Ленина, у монумента Победы, на Юбилейной площади. До 1 мая украшение города завершится.

Мэр Андрей Лузгин обратил внимание на негорящие лампочки в гирляндах праздничной иллюминации, за которую отвечает горэлектросеть.

«Они меняли, меняли, а все равно количество перегоревших лампочек большое», - отметил он, подчеркнув, что их нужно заменить на действующие.

В ассортименте элементов, используемых для украшения города, - щитовые конструкции, растяжки, баннеры.

Лузгин попросил уделить пристальное внимание состоянию информационных материалов.

«К сожалению, люди, вооруженные черными маркерами, по ночам не спят. Надписи и прочие элементы появлялись. Нужно оперативно охранять. В прошлом году каждый день появлялись, по крайней мере на площади Ленина. Подростки рисовали. Смотрите внимательно в ежедневном режиме», - нацелил Лузгин подчиненных.

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Гость||

penzainform.ru писал(a):

«К сожалению, люди, вооруженные черными маркерами, по ночам не спят. Надписи и прочие элементы появлялись. Нужно оперативно охранять.
Если надписи на банерах к Дню Победы,то нужно привлекать по статье экстремизм.

Порядок будет.

РАБОТАЙТЕ,БРАТЬЯ!!!

Гость||

penzainform.ru писал(a):

«Они меняли, меняли, а все равно количество перегоревших лампочек большое»
Так они меняли хорошие на плохие.

Имя: Гость
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