Общество

Пензенцам предлагают написать «Диктант Победы»

Печать

В четверг, 29 апреля, жители Пензенской области смогут проверить свои знания о Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. Всем желающим предлагается написать «Диктант Победы».

Международная историческая акция будет проводиться в областной библиотеке имени М. Ю. Лермонтова. Для участников подготовили 25 заданий, составителями которых стали эксперты российских исторического и военно-исторического обществ.

Начало мероприятия намечено на 14:00. В 12:00 в библиотеке стартует регистрация участников. Подать заявку также можно было на официальном сайте «Диктанта Победы».

В 2019 году, когда акция проходила впервые, свои знания решились продемонстрировать несколько тысяч человек. Для проведения диктанта были подготовлены 34 официальные площадки в областном центре и всех районах.

В Пензе одним из пунктов проведения мероприятия стала улица Московская - около площади Ленина поставили три палатки. На вопросы предлагалось ответить за 45 минут.

В 2020-м акцию посвятили победным битвам и событиям первого этапа войны. Тогда «Диктант Победы» написали более пяти тысяч пензенцев: школьники, преподаватели, военные, представители силовых структур.

Подпишитесь на новости Penzainform и будьте в курсе жизни региона! 

0
0
0
0
 
Гость||

Люди кровь за Родину проливали...а сейчас сухие знания...диктант...учите матчасть, как бы...

Гость||

Пиар...мероприятие,,,площадки...флешмоб...капец...

Гость||

Пердалжений пирнят. Пайду нопешу дектант

Гость||

Как же все это мразно. Диктанты, акции, ленточки, ряженые

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2021

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте