Пензенцам предлагают написать «Диктант Победы»

28.04.2021 | 18:18

В четверг, 29 апреля, жители Пензенской области смогут проверить свои знания о Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. Всем желающим предлагается написать «Диктант Победы».

Международная историческая акция будет проводиться в областной библиотеке имени М. Ю. Лермонтова. Для участников подготовили 25 заданий, составителями которых стали эксперты российских исторического и военно-исторического обществ.

Начало мероприятия намечено на 14:00. В 12:00 в библиотеке стартует регистрация участников. Подать заявку также можно было на официальном сайте «Диктанта Победы».

В 2019 году, когда акция проходила впервые, свои знания решились продемонстрировать несколько тысяч человек. Для проведения диктанта были подготовлены 34 официальные площадки в областном центре и всех районах.

В Пензе одним из пунктов проведения мероприятия стала улица Московская - около площади Ленина поставили три палатки. На вопросы предлагалось ответить за 45 минут.

В 2020-м акцию посвятили победным битвам и событиям первого этапа войны. Тогда «Диктант Победы» написали более пяти тысяч пензенцев: школьники, преподаватели, военные, представители силовых структур.