Общество

Пензенским военным прокурорам жалуются на принудительные прививки

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В частях и армейских учреждениях заставляют как военнослужащих, так и гражданский персонал под угрозой увольнения прививаться от коронавирусной инфекции. Об этом рассказали в военной прокуратуре Пензенской области, куда поступают жалобы.

В ведомстве разъяснили, насколько правомерны такие действия.

Процедура вакцинации в Российской Федерации добровольная. Граждане, включая военнослужащих, имеют право отказаться от профилактической прививки в силу Федерального закона «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней».

«Однако отказ от прививки может повлечь временный отказ в трудоустройстве или отстранение от работ, выполнение которых связано с высоким риском заболевания инфекционными болезнями», - подчеркнули в военной прокуратуре региона.

Перечень таких работ и список категорий подлежащих вакцинации работников регламентируется постановлением Правительства Российской Федерации от 15 июля 1999 г. № 825.

Есть еще один подзаконный акт - это приказ Минздрава РФ «Об утверждении национального календаря профилактических прививок и календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям». Он устанавливает виды заболеваний, а также периодичность и способы вакцинации, объединенные в две группы: профилактические прививки и прививки по эпидемиологическим показаниям, куда отнесена и коронавирусная инфекция.

«Если работник, вид деятельности которого указан в Постановлении Правительства № 825, не имея медицинских противопоказаний к конкретной прививке по приказу Минздрава, откажется ее сделать, то работодатель обязан отстранить его от работы без оплаты времени отстранения. Работодатель, допустивший работника до выполнения трудовых функций без вакцинации, может быть привлечен к административной ответственности», - пояснили в военной прокуратуре Пензенской области.

При этом вакцинация возможна только при отсутствии противопоказаний (например, аллергических реакций). В противном случае военнослужащий может получить справку в учреждении здравоохранения и ознакомить с ней командование воинской части. После этого он освобождается от обязанности делать прививку, а командир воинской части - от обязанности отстранить его от службы.

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Гость||

Прививку должен сделать каждый патриот!!!

Гость||

ПУтриот!

Д-р Шаффхаузен||

Отлично все

Гость||

Гость писал(a):

каждый патриот!!!
это роль ругательная попрошу ее не применять

Гость||

От гриппа тоже вакцина но прививаются единицы так как гриппом все наверное переболели. Ну зачем прививаться если человек переболел реально ковидом так же смысла нет после вирусной болезни в здоровом организме иммунитет вырабатывается и иммунную память в организме остается.

Гость||

Гость писал(a):

это роль ругательная
Вы же не на Украине, это там её испортили.

Гость||

Гость писал(a):

Вы же не на Украине, это там её испортили
для меняи тут крайне ругательная

Гость||

Все мутно с этой вакциной темнят власти и навязынавязывают

Гость||

Прокуратура лукавит. Постановление Правительства № 825 содержит только перечень работ, требующих обязательной вакцинации. В ст. 76 Трудового кодекса отсутствие прививки не указано в качестве основания для отстранения от работы.

Имя: Гость
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