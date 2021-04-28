Мэрия Пензы оспорит границы участка в Сосновке, где спилили сосны

28.04.2021 | 11:12

В среду, 28 апреля, на планерке в администрации Пензы шла речь о вырубке сосен в микрорайоне Сосновка, расположенном по дороге на Ахуны.

«Участок был предоставлен в 1993 году и в результате уточнения границ «заехал» в лес», - пояснил мэр Пензы Андрей Лузгин.

Как выяснилось, в 2002 году границы были отодвинуты без согласования примерно на 100 метров.

«Сегодня до конца дня подавайте исковое заявление в суд об оспаривании регистрации данного земельного участка в тех границах. Владельцу земельного участка вручите предостережение о том, что мы несогласны с тем, что происходит, и будем оспаривать эти действия в судебном порядке. И сразу заявляйте обеспечительные меры, чтобы у нас не попилили оставшиеся сосны на этом земельном участке», - распорядился Лузгин.

Он отметил, что это не первый случай, когда возникает неразбериха с границами участков, зарегистрированных в 90-х годах.

«Сейчас живем по другим правилам. Пожалуйста, проведите мониторинг всех этих участков: на какие из них зарегистрированы права, на какие не зарегистрированы, какие из них стоят на кадастровом учете и что, самое главное, происходит с неуточненными границами», - обратился он к руководителю управления муниципального имущества Ирине Кочетковой.

Также мэр поручил УМИ создать совместную группу с Росреестром и выработать единый подход к уточнению границ в подобных ситуациях.

«Понятно, что есть права граждан на собственность, есть предоставление земельных участков в разное время, есть наложение границ земельных участков. И самое плохое, что мы как орган власти, отвечающий за распоряжение земельными участками, из процесса выключены. То есть по факту узнаем из жалоб жителей о том, что что-то происходит. Это недопустимая ситуация», - подытожил мэр.