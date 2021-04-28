Общество

Мэрия Пензы оспорит границы участка в Сосновке, где спилили сосны

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В среду, 28 апреля, на планерке в администрации Пензы шла речь о вырубке сосен в микрорайоне Сосновка, расположенном по дороге на Ахуны.

«Участок был предоставлен в 1993 году и в результате уточнения границ «заехал» в лес», - пояснил мэр Пензы Андрей Лузгин.

Как выяснилось, в 2002 году границы были отодвинуты без согласования примерно на 100 метров.

«Сегодня до конца дня подавайте исковое заявление в суд об оспаривании регистрации данного земельного участка в тех границах. Владельцу земельного участка вручите предостережение о том, что мы несогласны с тем, что происходит, и будем оспаривать эти действия в судебном порядке. И сразу заявляйте обеспечительные меры, чтобы у нас не попилили оставшиеся сосны на этом земельном участке», - распорядился Лузгин.

Он отметил, что это не первый случай, когда возникает неразбериха с границами участков, зарегистрированных в 90-х годах.

«Сейчас живем по другим правилам. Пожалуйста, проведите мониторинг всех этих участков: на какие из них зарегистрированы права, на какие не зарегистрированы, какие из них стоят на кадастровом учете и что, самое главное, происходит с неуточненными границами», - обратился он к руководителю управления муниципального имущества Ирине Кочетковой.

Также мэр поручил УМИ создать совместную группу с Росреестром и выработать единый подход к уточнению границ в подобных ситуациях.

«Понятно, что есть права граждан на собственность, есть предоставление земельных участков в разное время, есть наложение границ земельных участков. И самое плохое, что мы как орган власти, отвечающий за распоряжение земельными участками, из процесса выключены. То есть по факту узнаем из жалоб жителей о том, что что-то происходит. Это недопустимая ситуация», - подытожил мэр.

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Источник — фото pixabay.com
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Гость||

Чот поперло мэра седня... Насчет дороги на ул. Лазо тоже будет оспаривание?

Гость||

Когда мэра заменят?

Гость||

Не-не...Только работать начал )

Гость||

penzainform.ru писал(a):

«Участок был предоставлен в 1993 году и в результате уточнения границ «заехал» в лес», - пояснил мэр Пензы Андрей Лузгин.
Что за бред ? И в Арбековском лесу у вас все заехало огромная часть Особо Охраняемой Природной Территории оказалась под коттеджами ,а силовики это прикрывают. В Ахунах тоже самое , вон компаньон Белозерцева сосновую рощу под дворец вырубил ,а теперь на лес покусился и ничего ! Это одна ОПГ -ПАРАЗИТОВ!

Гость||

Гость писал(a):

Когда мэра заменят?
пусть кровью искупает вину

Гость||

А кто и по чьей воле оттяпал кусочек дороги на Лазо?

Гость||

Гость писал(a):

Чот поперло мэра седня... Насчет дороги на ул. Лазо тоже будет оспаривание?
ТАК ОН НАГЛО ВРАЛ ЖУРНАЛИСТАМ ПОД КАМЕРУ ,ХОТЯ САМ ПОДПИСЫВАЛ ДОКУМЕНТЫ О МЕЖЕВАНИИ! Имитирует хоть какую то деятельность.

Гость||

Гость писал(a):

А кто и по чьей воле оттяпал кусочек дороги на Лазо?
.Администрация города Пензы .Постановление от 24.11.2020 №1670 О подготовке проекта внесения изменений межевания ограниченной улицами Гагарина, Лазо , ИТР , Ленина утвержденный постановлением администрации города Пензы от 31.08.2018 № 16615/1 . Образование 4-х земельных участков путем перераспределения земельных участков с кадастровыми номерами 58:29:1005006:3580 58:29:1005006:3699 58:29:1005006:3706 58:29:1005006:118.Что бы вы понимали участки 3580 и 3699 это под коттеджем губернатора ,3706 соседний, 118 под ГАУЗ Стоматологическая поликлиника № 4. И под всем этим подпись Лузгина ,а он нагло врал журналистам РЕН ТВ что в глаза не видел документов по участку 118 и по земле под дорогой огороженной забором. Коррупция в чистом виде и захват с узакониваем земли семейством Белозерцевых.

Имя: Гость
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