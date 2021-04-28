Для пензенских детей в майские праздники пройдут акции и состязания

28.04.2021 | 09:47

На планерке в администрации Пензы, состоявшейся в среду, 28 апреля, шла речь об организации отдыха для детей во время майских праздников.

Заместитель мэра Сергей Волков сообщил, что детские сады будут работать в дежурном режиме: в них организуют группы для тех малышей, чьи родители в эти дни трудятся.

«С 4 по 7 мая у пензенских школьников - выходные дни. Но с 1-го по 11-е число будут проходить всевозможные мероприятия - акции, спортивные соревнования. Образовательные учреждения будут работать с утра и до вечера», - доложил он.

Всего в городе запланировано 25 крупных мероприятий, график которых разместят на официальном сайте администрации Пензы.

Кроме того, во время праздников будут проходить рейды по неблагополучным семьям - их насчитывается 187, в них воспитывается порядка 300 детей. Каждую семью с 1 по 11 мая посетят не менее двух раз.