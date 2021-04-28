Общество

7 мая пензенцы смогут доехать до дачных участков на автобусах

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В первый день дачного сезона, который открылся в Пензе 24 апреля, автобусы перевезли 4 013 человек - вдвое больше, чем годом раньше. На следующий день общественным транспортом воспользовались 856 садоводов.

Об этом в среду, 28 апреля, доложил на планерке в мэрии и. о. руководителя управления транспорта и связи Денис Светкин.

Он также добавил, что 7 мая, в пятницу, будет организован дополнительный выезд дачных автобусов на маршруты в связи с тем, что многие пензенцы захотят провести нерабочий день на своих участках. Сейчас они ходят по графику «среда, суббота, воскресенье».

Мэр Андрей Лузгин обратил внимание на то, что большинство дачников - люди старшего поколения, поэтому для них особо важно соблюдать правила эпидемиологической безопасности - масочный режим и определенное число пассажиров в салоне.

Также глава администрации отметил необходимость поддерживать в резерве некоторое количество автобусов. «Если погода наладится, они должны быть в технически исправном состоянии, чтобы не готовить их в последнюю ночь», - подчеркнул он.

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Увольте пару человек из администрации и на сэкономленные деньги возите стариков бесплатно на дачи !

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