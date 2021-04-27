27.04.2021 | 13:19

Во вторник, 27 апреля, стало известно, как 87 новых случаев коронавируса распределились по Пензенской области.

41 пациент проживает в Пензе, 8 - в Заречном, 7 - в Сердобском районе, по 4 - в Иссинском и Кузнецком, по 3 - в Белинском, Земетчинском, Мокшанском, Никольском и Пензенском, 2 - в Бессоновском, по 1 - в Спасском, Вадинском, Городищенском, Камешкирском, Лунинском и Шемышейском.

Сейчас под наблюдением находятся 14 022 человека, сняты с него 114 677. За сутки на коронавирус обследовали 2 561 жителя области.

«Суммарный охват тестированием на COVID-19 - 67,10% населения региона», - сообщили в региональном оперативном штабе.

За все время пандемии коронавирус выявили у 44 644 человек, 628 из них скончались, 41 924 выздоровели.