Общество

За сутки на коронавирус обследовали 2 561 жителя области

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Во вторник, 27 апреля, стало известно, как 87 новых случаев коронавируса распределились по Пензенской области.

41 пациент проживает в Пензе, 8 - в Заречном, 7 - в Сердобском районе, по 4 - в Иссинском и Кузнецком, по 3 - в Белинском, Земетчинском, Мокшанском, Никольском и Пензенском, 2 - в Бессоновском, по 1 - в Спасском, Вадинском, Городищенском, Камешкирском, Лунинском и Шемышейском.

Сейчас под наблюдением находятся 14 022 человека, сняты с него 114 677. За сутки на коронавирус обследовали 2 561 жителя области.

«Суммарный охват тестированием на COVID-19 - 67,10% населения региона», - сообщили в региональном оперативном штабе.

За все время пандемии коронавирус выявили у 44 644 человек, 628 из них скончались, 41 924 выздоровели.

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Гость||

Не пиюще, не ядуще, а пенязи беруще. Это все про наших благодетелей!

Гость||

Мы люди темные: не знаем, в чем грех, в чем спасенье.

Гость||

Хоть лопни брюшко, да не останься добрецо.

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