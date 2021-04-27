В Пензенской области за день проверили бассейны в 16 районах

27.04.2021 | 11:17

В понедельник, 26 апреля, сотрудники регионального министерства образования посетили 16 районов области, в которых имеются стационарные бассейны.

Проверка была назначена после ЧП, которое произошло в бассейне «Волна» в Нижнем Ломове 24 апреля. Во время занятий по плаванию тренер почувствовала запах хлора и приняла меры к спасению 21 воспитанника. 20 школьников в возрасте от 10 до 14 лет отравились.

По предварительным данным, причиной инцидента стал человеческий фактор. Замдиректора детско-юношеской спортивной школы Нижнеломовского района, в обязанности которого входило обслуживание бассейна, будучи нетрезвым, вылил кислоту в емкость, не предназначенную для нее. Началась химическая реакция. Испарения хлора затянуло в вентиляцию, оттуда они проникли в помещение, где занимались дети.

26 апреля комиссия побывала в Бессоновском, Лунинском, Иссинском, Никольском, Земетчинском, Башмаковском, Пачелмском, Мокшанском, Сердобском, Колышлейском, Малосердобинском, Неверкинском, Лопатинском, Шемышейском, Тамалинском и Белинском районах.

В бассейнах проверялось наличие специалиста по обслуживанию обеззараживающей воду аппаратуры; журналы прихода и расхода дезсредств, снятия проб воды, доступа в техническое помещение с реактивами и оборудованием; наличие видеонаблюдения за помещениями повышенной опасности.

Особое внимание уделено контролю сроков годности реактивов и наличию инструкции по действиям в случае ЧП.

«По результатам проверок будут приняты соответствующие управленческие решения», - сообщили в пресс-службе Министерства образования Пензенской области.