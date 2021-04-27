Общество

В Пензе горячая вода на ГПЗ появится после ликвидации последствий аварии

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Во вторник, 27 апреля, в пензенском районе ГПЗ отключили горячую воду. Мера принята в связи с подготовкой к отопительному сезону-2021/2022.

Планировалось, что ресурса не будет с 8:00 до 17:00. Однако старт подачи откладывается.

Включение горячего водоснабжения отсрочено в домах № 5, 5а, 7, 9, 11, 15, 17, 17а, 19, 19Б, 21, 23, 23а, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 41, 43, 45, 47, 49 на улице Антонова, в детсаду № 5 «Умка», в 1-м корпусе школы № 77, в ФОК «Олимпийский», в магазине «Магнит» (ул. Антонова, 17в).

Как пояснили в администрации Пензы, подача горячей воды будет возобновлена после проведения ремонтных работ на теплотрассе на улице Антонова.

«Необходимо устранить повреждения, выявленные в ходе гидравлических испытаний тепловых сетей», - уточнили в пресс-службе мэрии.

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Источник — фото pixabay.com
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Гость||

penzainform.ru писал(a):

Однако старт подачи откладывается.
Бхахахаха

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Как пояснили в администрации Пензы, подача горячей воды будет возобновлена после проведения ремонтных работ на теплотрассе на улице Антонова.
В сентябре?

Гость||

Гость писал(a):

В сентябре?
Скорее в октябре, сентябри сейчас еще теплые.

Имя: Гость
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