В день легкоатлетической эстафеты в области перекроют дороги

Пензенских автомобилистов предупредили о временном перекрытии автомобильных дорог в рабочем поселке Башмаково.
В пятницу, 30 апреля, в населенном пункте пройдет легкоатлетическая эстафета на призы губернатора. Из-за этого запретят проезд по улицам Калинина, Суворова, 8 Марта, Мира, Башмаковской, Советской.
Как сообщили в пресс-службе министерства строительства и дорожного хозяйства области, время перекрытия - с 13:00 до 15:00.
Автомобилистам рекомендуется воспользоваться объездными путями.
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Блин, опять в пробках весь день простою. Надо срочно навозу со скотного двора привезти на огород, а теперь не знаю даже когда обратно вернусь. Затемно, наверное.