В день легкоатлетической эстафеты в области перекроют дороги

27.04.2021 | 13:17

Пензенских автомобилистов предупредили о временном перекрытии автомобильных дорог в рабочем поселке Башмаково.

В пятницу, 30 апреля, в населенном пункте пройдет легкоатлетическая эстафета на призы губернатора. Из-за этого запретят проезд по улицам Калинина, Суворова, 8 Марта, Мира, Башмаковской, Советской.

Как сообщили в пресс-службе министерства строительства и дорожного хозяйства области, время перекрытия - с 13:00 до 15:00.

Автомобилистам рекомендуется воспользоваться объездными путями.