Общество

«Издевается над детьми»: в Кузнецке будут искать героиню поста в соцсети

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В Кузнецке проведут разбирательство по жалобе на местную жительницу, которая, предположительно, грубо обращается со своими детьми. Соответствующее поручение дал во время планерки в понедельник, 26 апреля, глава городской администрации Сергей Златогорский.

Во время совещания было озвучено, что в местном сообществе во «ВКонтакте» появилось сообщение о возможном нарушении прав детей.

«Sos! Что делать!? Соседка издевается над своими детьми. Каждое утро орет, что она их ненавидит! У детей полностью подавлена воля и личность. Когда их бьет, прибавляет звук телевизора. Милиция приезжает - дверь им не открывает, как будто нет никого дома! Что делать?» - написал анонимный автор.

Об этом сообщили Златогорскому.

«Ну ищите. Пусть дадут адрес, будем разбираться. Это неправильно, если над детьми издеваются. Но тогда хоть адрес укажите, мы же не можем догадаться», - констатировал мэр.

В комментариях одна из участниц сообщества указала, что все происходит на улице Стекловской, 95.

В 2020 году в Кузнецке произошло несколько трагедий с детьми. В июне в межрайонную больницу поместили трех ребят, которые ушли от своих опекунов. Дети провели там несколько месяцев. Срок лечения при этом явно был превышен, а должностные лица не торопились составлять заключения, которые нужны для помещения сирот в специализированное учреждение. В августе на 17-летнего подростка во время разгрузочных работ упала бетонная плита. Юноше оторвало руку и ногу. Его госпитализировали, в больнице он скончался. В сентябре стало известно о двух инцидентах: пострадала двухлетняя девочка (ее избил отец) и был найден мертвым 10-летний мальчик.

После этого в городе провели масштабную проверку и выявили множество нарушений.

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Гость||

Говорят детишки из Лизы большие специалисты людей искать. Особенно в интернете

Гость||

penzainform.ru писал(a):

«Ну ищите. Пусть дадут адрес, будем разбираться.
Что вы там разберетесь? Им помощь нужна, а максимум на учет в ПДН поставите. У вас психологи плюют на кровати детям, и остальная система такого же качества. Столярова маршрутки отмазывает. Помощники, блин.

Гость||

Почему соседка полицию не вызвала или в органы опеки не позвонила?

Имя: Гость
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