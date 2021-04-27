«Издевается над детьми»: в Кузнецке будут искать героиню поста в соцсети

27.04.2021 | 08:22

В Кузнецке проведут разбирательство по жалобе на местную жительницу, которая, предположительно, грубо обращается со своими детьми. Соответствующее поручение дал во время планерки в понедельник, 26 апреля, глава городской администрации Сергей Златогорский.

Во время совещания было озвучено, что в местном сообществе во «ВКонтакте» появилось сообщение о возможном нарушении прав детей.

«Sos! Что делать!? Соседка издевается над своими детьми. Каждое утро орет, что она их ненавидит! У детей полностью подавлена воля и личность. Когда их бьет, прибавляет звук телевизора. Милиция приезжает - дверь им не открывает, как будто нет никого дома! Что делать?» - написал анонимный автор.

Об этом сообщили Златогорскому.

«Ну ищите. Пусть дадут адрес, будем разбираться. Это неправильно, если над детьми издеваются. Но тогда хоть адрес укажите, мы же не можем догадаться», - констатировал мэр.

В комментариях одна из участниц сообщества указала, что все происходит на улице Стекловской, 95.

В 2020 году в Кузнецке произошло несколько трагедий с детьми. В июне в межрайонную больницу поместили трех ребят, которые ушли от своих опекунов. Дети провели там несколько месяцев. Срок лечения при этом явно был превышен, а должностные лица не торопились составлять заключения, которые нужны для помещения сирот в специализированное учреждение. В августе на 17-летнего подростка во время разгрузочных работ упала бетонная плита. Юноше оторвало руку и ногу. Его госпитализировали, в больнице он скончался. В сентябре стало известно о двух инцидентах: пострадала двухлетняя девочка (ее избил отец) и был найден мертвым 10-летний мальчик.

После этого в городе провели масштабную проверку и выявили множество нарушений.