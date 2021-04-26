В регионе за сутки зарегистрировали 91 пациента с коронавирусом

В Пензенской области выявлены новые случаи заражения коронавирусом. Статистику на понедельник, 26 апреля, опубликовал портал стопкоронавирус.рф.
За последние сутки в регионе зарегистрировали 91 носителя COVID-19. Общее число инфицированных за время пандемии достигло 44 557.
Накануне стало известно еще о шести погибших от опасной инфекции. Из жизни ушли пять женщин и мужчина. Теперь жертв, о которых сообщил оперативный штаб, 622.
Выздоровели 41 881 человек (в том числе 78 пациентов выписали 25-го числа).
В России за сутки выявлено 8 803 случая COVID-19, медики выписали 6 631 пациента.
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penzainform.ru писал(a):Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко сообщил, что пять российских регионов близки к победе над коронавирусом.
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Мурашко: Пять российских регионов близки к победе над коронавирусом
"Сегодня 5 субъектов, которые идут по пути близкому к иллюминации данного возбудителя в своем регионе. Поэтому весьма успешно ряд регионов начали реализовать полный комплекс мероприятий", - заявил он на заседании президиума Совета законодателей по вопросам доступности и качества медицинской помощи в регионах.
По его словам, в настоящее время в стране насчитывается более 310 тысяч пациентов с COVID-19 или подозрением на него. Почти 110 тысяч пациентов находятся на стационарном лечении.
Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что наша страна после осенне-зимнего подъема заболеваемости коронавирусом вышла на "определенное плато". В целом, отметила она, ситуация с COVID-19 в России достаточно стабильная.