В регионе за сутки зарегистрировали 91 пациента с коронавирусом

26.04.2021 | 11:15

В Пензенской области выявлены новые случаи заражения коронавирусом. Статистику на понедельник, 26 апреля, опубликовал портал стопкоронавирус.рф.

За последние сутки в регионе зарегистрировали 91 носителя COVID-19. Общее число инфицированных за время пандемии достигло 44 557.

Накануне стало известно еще о шести погибших от опасной инфекции. Из жизни ушли пять женщин и мужчина. Теперь жертв, о которых сообщил оперативный штаб, 622.

Выздоровели 41 881 человек (в том числе 78 пациентов выписали 25-го числа).

В России за сутки выявлено 8 803 случая COVID-19, медики выписали 6 631 пациента.