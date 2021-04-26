Сетевое издание|18+|Понедельник|26 апр 2021|12:05
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+10oC
+11oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+4oC
+5oC
Завтра | Дождь |

Общество

В регионе за сутки зарегистрировали 91 пациента с коронавирусом

Печать

В Пензенской области выявлены новые случаи заражения коронавирусом. Статистику на понедельник, 26 апреля, опубликовал портал стопкоронавирус.рф.

За последние сутки в регионе зарегистрировали 91 носителя COVID-19. Общее число инфицированных за время пандемии достигло 44 557.

Накануне стало известно еще о шести погибших от опасной инфекции. Из жизни ушли пять женщин и мужчина. Теперь жертв, о которых сообщил оперативный штаб, 622.

Выздоровели 41 881 человек (в том числе 78 пациентов выписали 25-го числа).

В России за сутки выявлено 8 803 случая COVID-19, медики выписали 6 631 пациента.

Подпишитесь на новости Penzainform и будьте в курсе жизни региона! 

0
0
0
0
 
Гость||

penzainform.ru писал(a):

В России за сутки выявлено 8 803 случая COVID-19
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко сообщил, что пять российских регионов близки к победе над коронавирусом.

ПОДЕЛИТЬСЯ

Мурашко: Пять российских регионов близки к победе над коронавирусом

"Сегодня 5 субъектов, которые идут по пути близкому к иллюминации данного возбудителя в своем регионе. Поэтому весьма успешно ряд регионов начали реализовать полный комплекс мероприятий", - заявил он на заседании президиума Совета законодателей по вопросам доступности и качества медицинской помощи в регионах.

По его словам, в настоящее время в стране насчитывается более 310 тысяч пациентов с COVID-19 или подозрением на него. Почти 110 тысяч пациентов находятся на стационарном лечении.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что наша страна после осенне-зимнего подъема заболеваемости коронавирусом вышла на "определенное плато". В целом, отметила она, ситуация с COVID-19 в России достаточно стабильная.

Гость||

По смертности не видно что где-то идут к победе над коронавирусом. По стране держится в районе 400 человек в сутки.

Гость||

Гость писал(a):

Михаил Мурашко сообщил, что пять российских регионов близки к победе над коронавирусом.
Ну это не про Пензу! Мы крепко держим знамя лидерства. У нас только языком трепаться по старой белозерцевской привычке любят.

Гость||

Кругом сплошное враньё сверху до низу.

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2021

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте