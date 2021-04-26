В минздраве сообщили о категоричном настрое пензенцев против прививок

26.04.2021 | 13:08

В понедельник, 26 апреля, на совещании в правительстве врио министра здравоохранения Пензенской области Александр Никишин назвал районы, где доля привитых граждан составляет менее 14%.

«Каменский район - 13,3%, Белинский район - 13,9%, Наровчат - 12%, Неверкинская участковая больница - 11,5%, Нижнеломовская больница - 13,2%, Спасская - 13,7%. И самое печальное, конечно, это ФМБА, Заречный - 12,8%», - привел данные руководитель ведомства.

Он уточнил, что в целом по области показатель составляет 15,3%.

«Когда я беседовал с руководителями и требовал неукоснительного выполнения плана прививок по ряду районов, звучала мысль о том, что настрой у населения категоричный против прививочной работы. Я хотел бы обратиться к главам администраций названных районов с просьбой совместно с медицинскими работниками подключить СМИ и весь административный потенциал районов, чтобы убеждать население прививаться, а не заниматься обратной работой, когда говорят о пагубности и проводят антиагитацию. Тем более впереди праздники, когда мы будем особо напряженно работать по прививочной кампании», - высказался Александр Никишин.

С ним согласился врио губернатора Олег Мельниченко.

«К сожалению, мы имеем определенное мнение среди людей о том, что прививка каким-то образом опасна. Давайте как-то быть современными людьми. Надо личным примером это показывать. Пока мы не выйдем на определенный порог по иммунитету, мы не сможем снять ограничительные меры», - подытожил он.