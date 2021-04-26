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Общество

В минздраве сообщили о категоричном настрое пензенцев против прививок

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В понедельник, 26 апреля, на совещании в правительстве врио министра здравоохранения Пензенской области Александр Никишин назвал районы, где доля привитых граждан составляет менее 14%.

«Каменский район - 13,3%, Белинский район - 13,9%, Наровчат - 12%, Неверкинская участковая больница - 11,5%, Нижнеломовская больница - 13,2%, Спасская - 13,7%. И самое печальное, конечно, это ФМБА, Заречный - 12,8%», - привел данные руководитель ведомства.

Он уточнил, что в целом по области показатель составляет 15,3%.

«Когда я беседовал с руководителями и требовал неукоснительного выполнения плана прививок по ряду районов, звучала мысль о том, что настрой у населения категоричный против прививочной работы. Я хотел бы обратиться к главам администраций названных районов с просьбой совместно с медицинскими работниками подключить СМИ и весь административный потенциал районов, чтобы убеждать население прививаться, а не заниматься обратной работой, когда говорят о пагубности и проводят антиагитацию. Тем более впереди праздники, когда мы будем особо напряженно работать по прививочной кампании», - высказался Александр Никишин.

С ним согласился врио губернатора Олег Мельниченко.

«К сожалению, мы имеем определенное мнение среди людей о том, что прививка каким-то образом опасна. Давайте как-то быть современными людьми. Надо личным примером это показывать. Пока мы не выйдем на определенный порог по иммунитету, мы не сможем снять ограничительные меры», - подытожил он.

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Гость||

Безопасна, ага! Маски за деньги, тесты за деньги, а прививка бесплатна! Вы сами то верите в то что говорите! Спасибо пензенцам за сознательность и бдительность! Не дайте себя надуть!

Гость||

Хватит врать, власти! Смертность зашкаливает именно после введённой вами поголовной вакцинации. Все те, кому за 60+ имеют массу хронических заболеваний, при которых НИКАКИЕ ПРИВИВКИ НЕ ДОЛЖНЫ ИМЕТЬ МЕСТО!!! Это знают ваши проплаченные прикормленные медики. Или смерть, или инвалидность - вот результат вашей вакцинации!

Гость||

Какой, план?! Зомби апокалипсис! ГРИПП осложнения похлеще дает и умирают в разы больше, просто об этом категорически запрещено было говорить, даже болеешь ГРИППом а ставили диагноз ОРВи, чтобы статистику не портить, сейчас всех под Коронавирус чешут, даже ГРИППа нет, люди будьте мудрее...

Гость||

Чушь не пиши, фантазер мамкин.

Гость||

Гость писал(a):

Чушь не пиши, фантазер мамкин.
Иди, зарплату с премией уже дают! Выполняй план по вакцинации, медик-убийца!

Гость||

Что значит неукоснительного выполнения плана?Людей как баранов приводить? Это личное дело каждого. А то что вакцина не исследована и люди умирают, молчите?

Гость||

Действительно, бесплатность прививки и чуть ли не принуждение к ее вкалыванию наводит на сомнения и подозрения. Странно то, что власти усиленно желают сделать добро жителям, когда в обычной жизни такого не наблюдается.

Гость||

Чиновники быстренько все переболели в легкой форме перед вакцинацией) Вроде и пожилые, и в группе риска, и прямо повезло)

Гость||

Я же говорю-фантазер великий. Медикам делать больше нечего, как здесь писать. Эх, ты неуч мамкин.

Гость||

Была оспа - прививали от оспы. Сейчас корона-тоже прививают. Что ж вы истерите-то.

Гость||

Если хотят примером то надо всех членов пензенских партии Единая Россия вместе с детьми, и родственниками привить показательно, а мы по наблюдаем!

Единая Россия лицо, должно быть примером!

Гость||

Мы все вместе с родственниками и знакомыми привились. Ни одного члена ЕР среди нас нет. Все беспартийные.

Гость||

Все предельно просто, нашим детям и нам с советских времен делают прививки до года АКДС,которая представляет собой вакцину против коклюша, дифтерии и столбняка.А также капельки паротита и т.д. Так вот после распада СССР и вся европа давно эти прививки не делают своим рожденным детям. Вот Вам и ответ на вопрос почему в Европе такая заболеваемость и смертность. В составе вакцины АКДС, содержится белок против Коронавируса, которым уже привиты и у нас есть иммунитет.Поэтому наши ученые так якобы быстро произвели вакцину на свет. Поэтому Россияне болеют и течение болезни Коронавирус проходит более спокойно. Травить себя дополнительной прививкой нет смысла, ПОВЕРЬТЕ!

Гость||

Послушаешь некоторых и как будто в 10 веке живут. Вроде бы большинство образованные, а думают как бараны. Прививки они боятся, а короновируса не боятся. Где вы слышали, что бы отроссийской прививки умерали бестолочи? А ведь боятся многие медики.

Гость||

Гость писал(a):

Безопасна, ага! Маски за деньги, тесты за деньги, а прививка бесплатна!
Бесплатный сыр при капитализме - только в мышеловке.

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Имя: Гость
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