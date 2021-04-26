После субботника с улиц Пензы вывезли более 1 000 кубометров мусора

С улиц Пензы вывозят мусор, собранный во время субботника 24 апреля. По подсчетам мэрии, участие в мероприятиях по благоустройству в этот день приняли более 7 000 человек. В порядок было приведено около 600 000 кв. м территории.
24 апреля вывезли около 1 000 кубометров мусора, собранного участниками субботника. На следующий день работы продолжили.
«В воскресенье, 25 апреля, вывезен мусор с улиц Захарова, Володарского, Коммунистической, Кулакова, Чаадаева, Герцена, Луначарского, Злобина, проспекта Победы, с территорий на Западной Поляне», - рассказали в пресс-службе мэрии.
Ранее сообщалось, что на работы по благоустройству вышли в том числе пензенские чиновники. У бывшего кинотеатра «Октябрь» (сейчас там располагается центр русской хоровой и вокальной культуры) высадили ели и липы.
«Очень надеемся, что вырастет. Всегда обидно, когда сажаешь растение, а потом видишь, когда его ломают. Растения хорошие, будем ухаживать», - пообещал глава администрации г. Пензы Андрей Лузгин.
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Спасибо новому губернатору О.Мельниченко!!!
Город становится чище,начинаем вылезать из грязи...