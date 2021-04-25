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Общество

В регионе за сутки зафиксировали менее 90 случаев коронавируса

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В Пензенской области за сутки выявили менее 90 заразившихся коронавирусной инфекцией. Как сообщили в воскресенье, 25 апреля, в федеральном оперативном штабе, прирост пациентов составил 88.

Общее число инфицированных в регионе стало равняться 44 466.

За неделю с 18 по 24 апреля зарегистрировали 561 заразившегося. За этот период в региональном оперштабе сообщили о 518 выздоровевших и 23 смертях от коронавируса.

С 11 по 17 апреля в области прибавилось 593 инфицированных. Медики выписали 722 пациента, скончалось 19.

В регионе вновь продлен режим повышенной готовности. Введенные ограничения будут сохраняться до 31 мая включительно. Также граждане обязаны носить защитные маски в общественных местах и транспорте.

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Гость||

Потерпите,осталось ещё немного. Все вакцинируемся и к выборам 19 сентября победим этот страшный недуг!!!

Имя: Гость
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