В Пензе акцию «Дорога доблести» провели с творческим размахом

25.04.2021 | 18:00

Отдать свой голос за присвоение Пензе почетного звания «Город трудовой доблести» мог каждый, кто оказался у драмтеатра в полдень.

Студенты колледжа искусств, активисты центра, волонтеры культуры организовали акцию «Дорога доблести». Они призывали людей помочь восстановить историческую справедливость: сурская столица внесла весомый вклад в Великую Победу.

Надежда Лаврентьева была рада, что оказалась у драмтеатра в нужное время и сделала выбор.

«Пенза - родной город. Здесь работаем и живем», - высказалась женщина.

«Мы ввели номер телефона, после приходит на номер телефона код. Дальше мы вводим фамилию, имя и отчество и полную дату рождения. Выбираем населенный пункт и регион. Нажимаем на регистрацию. Человек уже проголосовал онлайн», - разъяснила алгоритм волонтер Ксения Сиитова.

Студенты в творческой форме выразили свое отношение к достойному делу.

«Мы хотим еще раз напомнить жителям нашего города о том, чем они могут гордиться по праву, о том, что пензенцы - великие труженики. Наши земляки достойны этого звания», - отметила директор Пензенского колледжа искусств Светлана Дуднева.

Еще не поздно внести личный вклад, сбор голосов продлится до 30 апреля. Можно нажать на кнопку на сайте penza-gtd.er.ru. В восьми крупных торговых центрах работают мобильные пункты.