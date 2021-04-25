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Общество

В Пензе акцию «Дорога доблести» провели с творческим размахом

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Отдать свой голос за присвоение Пензе почетного звания «Город трудовой доблести» мог каждый, кто оказался у драмтеатра в полдень.

Студенты колледжа искусств, активисты центра, волонтеры культуры организовали акцию «Дорога доблести». Они призывали людей помочь восстановить историческую справедливость: сурская столица внесла весомый вклад в Великую Победу.

Надежда Лаврентьева была рада, что оказалась у драмтеатра в нужное время и сделала выбор.

«Пенза - родной город. Здесь работаем и живем», - высказалась женщина.

«Мы ввели номер телефона, после приходит на номер телефона код. Дальше мы вводим фамилию, имя и отчество и полную дату рождения. Выбираем населенный пункт и регион. Нажимаем на регистрацию. Человек уже проголосовал онлайн», - разъяснила алгоритм волонтер Ксения Сиитова.

Студенты в творческой форме выразили свое отношение к достойному делу.

«Мы хотим еще раз напомнить жителям нашего города о том, чем они могут гордиться по праву, о том, что пензенцы - великие труженики. Наши земляки достойны этого звания», - отметила директор Пензенского колледжа искусств Светлана Дуднева.

Еще не поздно внести личный вклад, сбор голосов продлится до 30 апреля. Можно нажать на кнопку на сайте penza-gtd.er.ru. В восьми крупных торговых центрах работают мобильные пункты.

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Источник — ТРК «Наш дом», Наталья Васильева
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Гость||

penzainform.ru писал(a):

за присвоение Пензе почетного звания «Город трудовой доблести»
Это звание даёт гарантию,что Стелу героям ВОВ и Труда не выкинут С Советской площади,на месте которой попы ркшили установить памятник царь,с кличкой "тишайший"?

Одобрено покойником Бочкарёвым и продолжено арестованным Белозерцевым.

Память о Героях пензенцах для нас священна???

Гость||

И нету других проблем!!!

Гость||

Гость писал(a):

И нету других проблем!!!
Так на новый бетонный мемориал вроде 150 лямов хотели скинуть,вот проблема...

Гость||

Не позорьте молодогвардейцев,которые погибли за свой народ.Поменяйте название вашего объединения на более вам и вашим деяниям подходящее.К примеру "Юрген" или "Гниль олигархата"!

Гость||

А эта акция была согласована?

Имя: Гость
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