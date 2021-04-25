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Общество

Стать сельским учителем и получить 1 млн руб. захотели не только пензенцы

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В Пензенской области завершили прием заявок на участие в программе «Земский учитель». На три вакантные должности (учитель английского языка в селе Пионер Кузнецкого района, учитель физкультуры в Пачелме и учитель русского языка и литературы в селе Наскафтым Шемышейского района) претендуют 10 педагогов.

Не все они из Сурского края. Заявки также подали жители Нижегородской, Самарской, Тамбовской и Ульяновской областей.

Сейчас в региональном минобре эксперты оценивают поданные заявки и проверяют, соответствуют ли претенденты утвержденным критериям. По результатам сформируют рейтинг, занявшие высшие строчки станут участниками программы.

«По условиям конкурса претендент на право получения единовременной компенсационной выплаты в размере 1 млн рублей должен переехать на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тысяч человек», - рассказали в пресс-службе министерства образования региона.

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Гость||

Денег дали только на 3 вакансии? Это что же за программа. Для смеха

Гость||

А кто уже там работает и еле сводит концы с концами, тем и так хорошо?

Мотовилов (гость)||

Закончат ванин процесс, и сразу 500 новых мест.

Гость||

Гость писал(a):

Денег дали только на 3 вакансии? Это что же за программа. Для смеха
Умные и учёные не нужны,нужны РАБЫ божьи...

Гость||

Мой Бог и учитель,не называет меня рабом...

Имя: Гость
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