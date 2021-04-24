Общество

Получателям пенсий и выплат нужно оформить карту «Мир» до 1 июля

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Отделение Пенсионного фонда России по Пензенской области напоминает, что получателям пенсий и других социальных выплат с 1 июля деньги будут поступать только на карту «Мир».

Поэтому держателям карт Visa, Maestro и других следует не затягивать оформление карты.

Ранее предполагалось, что переход пенсионеров и получателей соцвыплат на карту «Мир» произойдет с октября 2020 года. Затем срок был продлен до 31 декабря. Однако в связи с эпидситуацией срок перехода на карты национальной платежной системы «Мир» продлили до 1 июля 2021 года.

«При переходе на «Мир» передать новые банковские реквизиты в Пенсионный фонд России можно в «Личном кабинете» на сайте ПФР (es.pfrf.ru) и на портале госуслуг. Если при смене карты сохранился прежний номер счета, то информировать ПФР об этом не нужно», - сообщили в пресс-службе регионального управления.

Тех граждан, кто получает выплаты через почтовые отделения или на счета без использования банковской карты, изменения не коснутся.

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