Пензенцы в первый раз в году отправились на дачи на автобусах

24.04.2021 | 13:19

В субботу, 24 апреля, в Пензе стартовал дачный сезон для садоводов, не имеющих личного транспорта и пользующихся общественным.

В теплое время года 32 единицы подвижного состава должны перевозить дачников по 21 маршруту, как и в прошлом году.

«По информации городского управления транспорта и связи, подвижной состав вышел в полном объеме по всем направлениям. Результаты утренней проверки показали, что автобусы отправляются строго по расписанию, наполняемость транспорта составила от 15 до 90%», - сообщили в пресс-службе администрации Пензы.

Для противостояния коронавирусной инфекции перед выпуском на линию салоны автобусов обработали хлорсодержащими средствами. Пассажирам напоминают о необходимости носить маски в общественном транспорте.