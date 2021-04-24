Общество

Пензенцы в первый раз в году отправились на дачи на автобусах

Печать

В субботу, 24 апреля, в Пензе стартовал дачный сезон для садоводов, не имеющих личного транспорта и пользующихся общественным.

В теплое время года 32 единицы подвижного состава должны перевозить дачников по 21 маршруту, как и в прошлом году.

«По информации городского управления транспорта и связи, подвижной состав вышел в полном объеме по всем направлениям. Результаты утренней проверки показали, что автобусы отправляются строго по расписанию, наполняемость транспорта составила от 15 до 90%», - сообщили в пресс-службе администрации Пензы.

Для противостояния коронавирусной инфекции перед выпуском на линию салоны автобусов обработали хлорсодержащими средствами. Пассажирам напоминают о необходимости носить маски в общественном транспорте.

Подпишитесь на новости Penzainform и будьте в курсе жизни региона! 

Источник — фото penza-gorod.ru
0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2021

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте