Общество

В Пензенской области за сутки COVID-19 выявлен в 2 городах и 17 районах

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В пятницу, 23 апреля, региональный оперативный штаб перечислил города и районы Пензенской области, в которых за минувшие сутки в общей сложности подтверждено 92 случая заражения коронавирусной инфекцией.

33 случая выявлено в Пензе, 14 - в Мокшанском районе, 7 - в Нижнеломовском, по 5 - в Кузнецком районе и городе Заречном, 4 - в Пензенском районе, по 3 - в Бессоновском, Каменском, Сосновоборском и Шемышейском районах, по 2 - в Спасском, Городищенском и Наровчатском, по 1 - в Башмаковском, Белинском, Иссинском, Лунинском, Сердобском и Тамалинском.

За сутки в лечебных учреждениях обследовано ПЦР-методом 2 552 человека. Суммарный охват тестированием населения региона на COVID-19 составляет 66,35%.

В общей сложности с начала эпидемии подтверждено 44 288 случая коронавирусной инфекции. Под наблюдением находится 140 30 человек, снято с контроля 111 393.

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