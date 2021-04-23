В Пензенской области вновь продлен режим повышенной готовности

23.04.2021 | 14:26

Режим повышенной готовности в Пензенской области решено продлить до 31 мая. Об этом сообщил врио губернатора Олег Мельниченко на совещании в пятницу, 23-го апреля.

«Все те меры, которые предписаны к соблюдению, сохраняются», - пояснил он, уточнив, что речь идет в том числе о масочном режиме, запрете проведения массовых мероприятий и других шагах, предпринимаемых для препятствования распространению коронавирусной инфекции.

1 апреля в постановление о введении режима повышенной готовности в регионе были внесены изменения: режим самоизоляции продлили до 1 мая для граждан в возрасте 65+, а также страдающих хроническими заболеваниями.

Причем в документ не был внесен пункт, имевшийся в предыдущем постановлении, что лицам старше 65 лет разрешается посещать магазины и аптеки в период с 9:00 до 12:00.