Общество

В Пензе дорожников оштрафовали за сваленные в лесу асфальт и щебень

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ООО «Возрождение», ремонтировавшее дорогу от Пензы до поселка Золотаревка, оштрафовано на крупную сумму за складирование в лесу стройматериалов.

9 июня 2020 года сотрудники Ахунско-Ленинского лесничества, патрулировавшие территорию, обнаружили на Пугачевском участке асфальтную крошку. Рядом, на дороге Ахуны - Золотаревка, стояли КамАЗы и другая техника.

Руководство общества назвало этот шаг вынужденной мерой и объяснило: вывозить крошку затратно, поэтому мастер свалил ее в лесу.

В тот же день на Засурско-Леонидовском участке день в двух местах обнаружились запасы щебня и грунта.

Сотрудник регионального минлесхоза издал два постановления, каждым из которых ООО «Возрождение» было оштрафовано на 200 000 рублей.

«Представитель общества подал жалобу сначала в Пензенский районный, а затем - в областной суд с просьбой отменить постановления должностного лица и прекратить производство по делам об административных правонарушениях. Суд, изучив материалы, отказал в удовлетворении жалоб. Оба постановления вступили в законную силу», - сообщила пресс-секретарь Пензенского облсуда Наталья Яшина.

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Источник — фото pixabay.com
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Гость||

Надо было в ближайший дачный кооператив вывезти.

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