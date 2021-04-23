В День Победы в области пройдет более 150 праздничных мероприятий

23.04.2021 | 15:01

В День Победы в Пензе и более чем в 100 населенных пунктах региона состоится свыше 150 праздничных мероприятий. Об этом стало известно на совещании в областном правительстве в пятницу, 23 апреля.

Торжества будут проводиться в соответствии с мерами санитарно-эпидемиологической безопасности и предписаниями Роспотребнадзора.

В обеспечении правопорядка планируется задействовать около 1 500 сотрудников полиции, 600 народных дружинников и представителей других общественных объединений, а также работнков Росгвардии.

«Накануне и при проведении праздничных мероприятий будут приняты дополнительные меры по обеспечению сохранности монументов воинской славы, памятников и мест захоронения воинов Великой Отечественной войны», - заявил врио губернатора Олег Мельниченко.

Он поручил до 30 апреля проверить системы видеонаблюдения, техническое состояние рамок металлодетекторов, уточнить планы эвакуации, готовность систем оповещения и исправность средств пожаротушения.