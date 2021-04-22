Пензячка заступилась за деревья во дворе на улице Рахманинова

22.04.2021 | 18:06

Спортивную площадку на улице Рахманинова хотят лишить защиты от солнца и пыли. Приехали рабочие из МУП «Зеленое хозяйство» и приступили к опиловке деревьев. От двух оставили обрубки стволов. Больше не успели: за растения вступилась мама юного спортсмена.

«Летом, когда жарко, дети с родителями выходят, маленькие даже, полтора-два года, они идут сюда с мячом играть и в тени прячутся», - сообщила жительница дома № 49 на ул. Рахманинова Елена.

Рабочий в кабине КамАЗа пояснил: процесс продолжится несмотря ни на что.

«Десять - вокруг этого хоккейного поля», - отметил он.

Старший по дому № 49 Ярослав Бабюк рассказал, как не один год добивались опиловки. В 2020-м приезжали специалисты и оценивали состояние деревьев. Все вокруг площадки оказались с изъянами.

«В ветер будет проходить ребенок, взрослый, кто угодно: упадет - убьет. Опиливают так, чтобы его ветром не сломало, крону. Эти деревья восстановят листву и ветки», - пояснил Ярослав.

Но в этом сезоне спортивная площадка на Рахманинова точно останется без тени. Обрубки стволов не скоро наберутся сил.