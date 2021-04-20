В Заречном от коронавирусной инфекции лечат менее 100 горожан

20.04.2021 | 15:49

В Заречном число активных случаев коронавирусной инфекции на вторник, 20 апреля, менее 100. Информацию об эпидемической ситуации разместили на сайте администрации города.

В настоящее время лечение от коронавируса получают 92 зареченца, из них в красной зоне МСЧ-59 находятся 26, в стационаре Пензы - 4, амбулаторную помощь получают 62.

За неделю с 14 по 20 апреля в закрытом городе выявили 18 случаев коронавируса, выписали 37 человек.

С 6 по 12 апреля в Заречном зарегистрировали 13 заразившихся и 50 поборовших инфекцию.

Всего с начала эпидемии в городе выявили 5 558 случаев инфекции, из них 2 417 с подтвержденным COVID-19. Выздоровело 5 466 горожан, 8 скончались.