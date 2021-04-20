Общество

В Заречном от коронавирусной инфекции лечат менее 100 горожан

Печать

В Заречном число активных случаев коронавирусной инфекции на вторник, 20 апреля, менее 100. Информацию об эпидемической ситуации разместили на сайте администрации города.

В настоящее время лечение от коронавируса получают 92 зареченца, из них в красной зоне МСЧ-59 находятся 26, в стационаре Пензы - 4, амбулаторную помощь получают 62.

За неделю с 14 по 20 апреля в закрытом городе выявили 18 случаев коронавируса, выписали 37 человек.

С 6 по 12 апреля в Заречном зарегистрировали 13 заразившихся и 50 поборовших инфекцию.

Всего с начала эпидемии в городе выявили 5 558 случаев инфекции, из них 2 417 с подтвержденным COVID-19. Выздоровело 5 466 горожан, 8 скончались.

Подпишитесь на новости Penzainform и будьте в курсе жизни региона! 

0
0
0
0
 
Гость||

Дикие Зареченцы больных и слабых съедают. Косули то кончились с сабочатиной

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2021

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте