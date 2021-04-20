Общество

В мэрии Пензы назвали улицы, где ограничат парковку и движение

Печать

Во вторник, 20 апреля, в пресс-службе мэрии назвали улицы, где будет временно ограничено движение и изменятся правила парковки.

Запретят стоянку на улице Пушкина на участке от Володарского до Московской по четной и нечетной сторонам с 22:00 20-го числа до 22:00 21-го. Исключение сделают лишь для спецтранспорта.

Изменения вводятся на время мероприятий.

Кроме того, запретят проезд автомобилей по площади Ленина от улицы Кирова до Московской на то же время. Ограничения не коснутся спецмашин.

На улице Куприна 21 апреля начнутся ремонтные работы. Автомобильное движение там будет ограничено до их завершения.

Подпишитесь на новости Penzainform и будьте в курсе жизни региона! 

0
0
0
0
 
Гость||

Что за праздник?

Гость||

Праздника нет,боятся никому не нужного блогера.

Гость||

Частные машины депутатов,прокуроров и т. д. - это спецтранспорт?

Гость||

Мы не за Навального, мы ПРОТИВ КОРРУПЦИИ.

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2021

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте