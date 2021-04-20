В мэрии Пензы назвали улицы, где ограничат парковку и движение

20.04.2021 | 17:26

Во вторник, 20 апреля, в пресс-службе мэрии назвали улицы, где будет временно ограничено движение и изменятся правила парковки.

Запретят стоянку на улице Пушкина на участке от Володарского до Московской по четной и нечетной сторонам с 22:00 20-го числа до 22:00 21-го. Исключение сделают лишь для спецтранспорта.

Изменения вводятся на время мероприятий.

Кроме того, запретят проезд автомобилей по площади Ленина от улицы Кирова до Московской на то же время. Ограничения не коснутся спецмашин.

На улице Куприна 21 апреля начнутся ремонтные работы. Автомобильное движение там будет ограничено до их завершения.