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Общество

Постоянно в сводке: к пензенским подросткам будут искать новый подход

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В Пензенской области намерены выработать новые подходы в молодежной политике. Тему обсудили во время оперативного совещания в региональном правительстве в понедельник, 19 апреля.

«Давайте посмотрим, что происходит с несовершеннолетними. Мне каждый день поступают доклады от региональных управлений МВД и Росгвардии. И постоянно в ночное время идут задержания несовершеннолетних. Причем их задерживает вневедомственная охрана, а значит, они лезут в охраняемые объекты, а значит, гипотетически совершают преступления», - обозначил проблему врио губернатора Олег Мельниченко.

Он предложил подробно рассмотреть, как организована в регионе работа по профилактике нарушений и безнадзорности несовершеннолетних (особенно ночью).

«Что-то меня начинает тревожить, что постоянно в сводке фигурируют несовершеннолетние», - поделился он.

Кроме того, Мельниченко рассказал о личном опыте общения с молодежью.

«Надо пересмотреть подходы к формированию молодежной политики. Потому что запрос от нее один, а мероприятия мы проводим другие. Надо событийную часть максимально перестроить под запросы молодых людей», - подытожил врио губернатора.

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Гость||

А госпожу Столярову не тревожат сводки с несовершеннолетними

Она при Васе-доле на синекуру наработала.

Гость||

ониждети!

что ещё хотели от такого подхода?

Гость||

Этим детям, надо вовремя взрослеть!

быть занятыми, вот что важно!!!

надо дать им занятие, вот ваша задача, как власти.

Гость||

Гость писал(a):

А госпожу Столярову не тревожат сводки с несовершеннолетними
Ей некогда, она маршрутки моет.

Имя: Гость
Комментарий:

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