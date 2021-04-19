Постоянно в сводке: к пензенским подросткам будут искать новый подход

В Пензенской области намерены выработать новые подходы в молодежной политике. Тему обсудили во время оперативного совещания в региональном правительстве в понедельник, 19 апреля.
«Давайте посмотрим, что происходит с несовершеннолетними. Мне каждый день поступают доклады от региональных управлений МВД и Росгвардии. И постоянно в ночное время идут задержания несовершеннолетних. Причем их задерживает вневедомственная охрана, а значит, они лезут в охраняемые объекты, а значит, гипотетически совершают преступления», - обозначил проблему врио губернатора Олег Мельниченко.
Он предложил подробно рассмотреть, как организована в регионе работа по профилактике нарушений и безнадзорности несовершеннолетних (особенно ночью).
«Что-то меня начинает тревожить, что постоянно в сводке фигурируют несовершеннолетние», - поделился он.
Кроме того, Мельниченко рассказал о личном опыте общения с молодежью.
«Надо пересмотреть подходы к формированию молодежной политики. Потому что запрос от нее один, а мероприятия мы проводим другие. Надо событийную часть максимально перестроить под запросы молодых людей», - подытожил врио губернатора.
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А госпожу Столярову не тревожат сводки с несовершеннолетними
Она при Васе-доле на синекуру наработала.