Сетевое издание|18+|Понедельник|19 апр 2021|16:41
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+14oC
+15oC
Погода | Сегодня | Дождь |
+3oC
+4oC
Завтра | Облачно |

Общество

Мясная продукция «Дамате» получила 16 наград на «Продэкспо-2021»

Печать

Бренды индейки «Индилайт» и утки «Озерка» от ГК «Дамате» получили 16 наград в конкурсах «Лучший продукт» и «Инновационный продукт» на выставке «Продэкспо-2021».

Мероприятие проходило в Москве с 12 по 16 апреля. Жюри традиционно высоко оценило продукцию «Дамате». Бренды компании удостоились 11 золотых, 2 серебряных и 3 золотых звезд.

Пять золотых медалей присудили за использование современных технологий при разработке рецептур и создании упаковки, одну серебряную, а также две золотые звезды - в конкурсе «Инновационный продукт».

Филе грудки индейки с кунжутом и петрушкой получило золотую медаль в номинации «Инновации в удобстве употребления», оссобуко из индейки в маринаде заняло первое место в номинации «Инновации в упаковке», рулька индейки в маринаде выиграла золото за «Инновации в составе продукта», а котлеты из индейки с гречкой - серебро.

Также победителями оказались мраморный стейк из индейки и сосиски молочные из индейки. Они завоевали золотые медали. Золотые звезды за лучший «Инновационный продукт» получили мраморный стейк из индейки и сосиски «Лайт» из 100%-го мяса индейки.

Впервые на «Продэкспо» ГК «Дамате» представила продукцию из мяса утки под брендом «Озерка». В номинации «Инновации в упаковке» золотую медаль присудили гуляшу из утенка по-венгерски, в номинации «Инновации в составе продукта» серебряная досталась шашлыку по-французски. Золотую звезду за лучший «Инновационный продукт» получило филе грудки утенка под ягодным соусом.

Стабильность качества и вкуса продукции компании в очередной раз подтвердили такие высшие награды, как пять золотых медалей и почетных дипломов в номинации «Лучший продукт», полученных стрипсами из филе грудки, сервелатом «Амбер» бренда «Индилайт», филе грудки утенка, окорочком утенка бренда «Озерка».

«Дамате» ежегодно участвует в продовольственной выставке «Продэкспо». Благодаря этому компания расширяет географию продаж, устанавливает деловые контакты с потенциальными партнерами и представляет новинки ассортимента широкому кругу потребителей.

В 2021 году в мероприятии приняли более 2 660 компаний из 73 стран мира. Количество посетителей превысило 68 тысяч. Они прибыли из 115 стран.

Подпишитесь на новости Penzainform и будьте в курсе жизни региона! 

0
0
0
0
 

Обсуждение новости закрыто

 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2021

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте