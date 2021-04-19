Мясная продукция «Дамате» получила 16 наград на «Продэкспо-2021»

19.04.2021 | 14:52

Бренды индейки «Индилайт» и утки «Озерка» от ГК «Дамате» получили 16 наград в конкурсах «Лучший продукт» и «Инновационный продукт» на выставке «Продэкспо-2021».

Мероприятие проходило в Москве с 12 по 16 апреля. Жюри традиционно высоко оценило продукцию «Дамате». Бренды компании удостоились 11 золотых, 2 серебряных и 3 золотых звезд.

Пять золотых медалей присудили за использование современных технологий при разработке рецептур и создании упаковки, одну серебряную, а также две золотые звезды - в конкурсе «Инновационный продукт».

Филе грудки индейки с кунжутом и петрушкой получило золотую медаль в номинации «Инновации в удобстве употребления», оссобуко из индейки в маринаде заняло первое место в номинации «Инновации в упаковке», рулька индейки в маринаде выиграла золото за «Инновации в составе продукта», а котлеты из индейки с гречкой - серебро.

Также победителями оказались мраморный стейк из индейки и сосиски молочные из индейки. Они завоевали золотые медали. Золотые звезды за лучший «Инновационный продукт» получили мраморный стейк из индейки и сосиски «Лайт» из 100%-го мяса индейки.

Впервые на «Продэкспо» ГК «Дамате» представила продукцию из мяса утки под брендом «Озерка». В номинации «Инновации в упаковке» золотую медаль присудили гуляшу из утенка по-венгерски, в номинации «Инновации в составе продукта» серебряная досталась шашлыку по-французски. Золотую звезду за лучший «Инновационный продукт» получило филе грудки утенка под ягодным соусом.

Стабильность качества и вкуса продукции компании в очередной раз подтвердили такие высшие награды, как пять золотых медалей и почетных дипломов в номинации «Лучший продукт», полученных стрипсами из филе грудки, сервелатом «Амбер» бренда «Индилайт», филе грудки утенка, окорочком утенка бренда «Озерка».

«Дамате» ежегодно участвует в продовольственной выставке «Продэкспо». Благодаря этому компания расширяет географию продаж, устанавливает деловые контакты с потенциальными партнерами и представляет новинки ассортимента широкому кругу потребителей.

В 2021 году в мероприятии приняли более 2 660 компаний из 73 стран мира. Количество посетителей превысило 68 тысяч. Они прибыли из 115 стран.