Глава Пензы высказал свое мнение о сокращении штата администраций
В понедельник, 19 апреля, на заседании комиссии гордумы глава Пензы Владимир Мутовкин обозначил свою позицию по сокращению штата районных администраций.

С соответствующим вопросом к нему обратился депутат Александр Трутнев после того, как глава зачитал отчет о своей деятельности в 2020 году.

«Хотел бы услышать ваше мнение, ведь мы тратим на них 140 миллионов народных денег. Только на устав, пожалуйста, не ссылайтесь», - сказал избранник.

По мнению Владимира Мутовкина, районные администрации нужны.

«Они осуществляют непосредственную работу с населением. Нужны ли они конкретно в таком составе, в котором сейчас существуют, я вам сказать не могу. Пока они работают, и их работа поддерживается мной и большинством депутатов», - ответил глава города.

Депутат Оксана Милаева поинтересовалась, не намерен ли Владимир Мутовкин каким-либо образом реформировать деятельность гордумы или администрации Пензы.

Мутовкин пояснил, что считает нынешний механизм работы оптимальным, конкретных планов по реформации его нет, но он готов выслушать предложения.

