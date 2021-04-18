Сетевое издание|18+|Воскресенье|18 апр 2021|13:18
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+7oC
+8oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+6oC
+7oC
Завтра | Дождь |

Общество

В суточную статистику по коронавирусу вошли Пенза, Заречный и 12 районов

Печать

В воскресенье, 18 апреля, в региональном оперативном штабе сообщили, где в Пензенской области зарегистрировали новые случаи COVID-19.

За сутки в области прибавилось 94 инфицированных, 40 из них - в Пензе. Также в суточную статистику по заболеваемости вошли Кузнецкий район (19), Пензенский (8), Никольский (6), Бессоновский, Сосновоборский (по 4), Городищенский (3).

4 заразившихся выявили в Заречном, по 1 - в Спасском, Каменском, Лунинском, Мокшанском, Наровчатском и Неверкинском районах.

Общее число подтвержденных случаев коронавируса в области составило 43 817.

Подпишитесь на новости Penzainform и будьте в курсе жизни региона! 

0
0
0
0
 
Гость||

О боже дай нам пережить эту заразу. Как хочется жить и радоваться жизни, воспитывать детей, внуков и правнуков.

Гость||

Пережить врагов народа хочется, вонючую едростню.

Гость||

CEKC Знaкoмствa - здеcь все девки дaют в пoпу и бepут в pот, бeз дeнeг и oтношeний, все бeсплатнo и анoнимнo! Зaxоди и выбeрай дeвку ----- http://srt.vg/trax

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2021

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте