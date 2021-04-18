В суточную статистику по коронавирусу вошли Пенза, Заречный и 12 районов

18.04.2021 | 12:11

В воскресенье, 18 апреля, в региональном оперативном штабе сообщили, где в Пензенской области зарегистрировали новые случаи COVID-19.

За сутки в области прибавилось 94 инфицированных, 40 из них - в Пензе. Также в суточную статистику по заболеваемости вошли Кузнецкий район (19), Пензенский (8), Никольский (6), Бессоновский, Сосновоборский (по 4), Городищенский (3).

4 заразившихся выявили в Заречном, по 1 - в Спасском, Каменском, Лунинском, Мокшанском, Наровчатском и Неверкинском районах.

Общее число подтвержденных случаев коронавируса в области составило 43 817.