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Общество

ЖК «Созвездие» от «Термодома» растет на глазах

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«Созвездие» - это про самые высокие дома в Пензенской области. Жилой комплекс в Городе Спутнике растет прямо на глазах.

Сегодня на площадке вдоль Прибрежного бульвара трудятся бригады монолитчиков и каменщиков. Больше 60 человек дружно возводят 25-этажный «Атлас», 17-этажную «Миру», а скоро возьмутся и за 30-этажный дом с видами на живописное озеро. Уже обкладывают кирпичом и подземный паркинг.

Этаж за этажом «Созвездие» обретает черты стильного и притягивающего внимание жилого комплекса.

Работы идут полным ходом, квартиры с видом на реку уже в продаже. О планировках, возможностях и преимуществах «Созвездия» можно узнать на сайте termodom-pnz.ru или по телефонам отдела продаж строительного холдинга «Термодом»: 28-28-20 или *2820 (с мобильного звонок бесплатный).

Застройщик ЖК «Созвездие» (1-й и 2-й этапы) - ООО СЗ «Созвездие», проектные декларации размещены на сайте на наш.дом.рф.

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