«Караван» и «Скидкино» заморозили цены на социальные продукты

15.04.2021 | 09:00

Крупный региональный ретейлер, входящий в группу компаний «Дионис», заявил о пролонгации соглашения о сдерживании цен на сахар и подсолнечное масло до сентября 2021 года.

Инициатива подписания документа исходит от Правительства РФ. Работу курирует Минпромторг и общественные объединения производителей и торговых сетей страны.

«Цены на подсолнечное масло и сахар останутся неизменными до сентября 2021 года в магазинах «Караван», «Скидкино» и «Скидкино плюс», - пояснила директор сети Елена Учайкина.

Килограмм сахара можно купить не дороже 46 руб., литр масла - до 110 руб.

При этом дискаунтер «Скидкино плюс» держит близкие к закупочным цены на товары, пользующиеся большим повседневным спросом. Доставку можно заказать дистанционно через сервис «Торнадо».

Производителям, которые согласились поставлять социальные продукты в торговые сети по фиксированным ценам, правительство вернет деньги: по 5 руб. за кг сахара и по 10 руб. за литр масла. Средства будут выделены из федерального бюджета. Это позволит компенсировать выпадающие доходы на период действия фиксированной цены.

Эксперты рынка уверены, что ситуация с ценами выправится естественным путем за счет рыночных механизмов. Свою роль в этом сыграют и растущие пошлины на вывоз продукции, доходы от которых Министерство экономического развития РФ обещает вернуть сельхозпроизводителям в виде мер господдержки.