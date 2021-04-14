Общество

В Пензе школьники высадили каштаны и туи на территории лицея

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Озеленение пришкольных и детсадовских дворов в самом разгаре. Руководство муниципального предприятия откликнулось на просьбы руководителей образовательных учреждений и предоставило посадочный материал для благоустройства территории. Каштанам и туям предстоит расти у второго корпуса лицея № 29.

«Идут годы, что-то отживает, умирает, поэтому нужно всегда новое, а у нас в этом корпусе формируется начальная школа, на будущий год уже все классы здесь будут обучаться. Для учащихся это будет показатель красоты и заботы о том, что рядом с тобой», - сообщил директор лицея № 29 г. Пензы Константин Уланов.

Пока ученики младшего звена резвились на физкультуре, старшеклассники с лопатами под чутким руководством городских озеленителей занимались посадкой каштанов.

«Глазу приятно. Хотелось бы, чтобы было, это важно», - отметил ученик лицея № 29 г. Пензы Максим Сметанюк.

Всего в рамках месячника по благоустройству в Пензе высадят около 2 000 саженцев - это березы, каштаны, ели. Цветов на клумбах будет в десятки раз больше.

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Источник — ТРК «Наш дом», Екатерина Воробьева
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Гость||

коштаны туи вот показуха.даде в ссср не было

Гость||

даже

Гость||

Там каждый год весной и осенью сажают и не ухаживает, все благополучно погибает

Гость||

За лето все эти горшечные засохнут. Нормальные деревья посадили бы. А эти еще и денег, наверное, стоят.

Гость||

Вопрос, как это будет оплачиваться, по охране труда экзамен сдан, выдержен ли график рабочего деня, предоставление отпуска, отчисление в пенсионный фонд были?

Имя: Гость
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