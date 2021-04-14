В Пензе школьники высадили каштаны и туи на территории лицея

14.04.2021 | 19:46

Озеленение пришкольных и детсадовских дворов в самом разгаре. Руководство муниципального предприятия откликнулось на просьбы руководителей образовательных учреждений и предоставило посадочный материал для благоустройства территории. Каштанам и туям предстоит расти у второго корпуса лицея № 29.

«Идут годы, что-то отживает, умирает, поэтому нужно всегда новое, а у нас в этом корпусе формируется начальная школа, на будущий год уже все классы здесь будут обучаться. Для учащихся это будет показатель красоты и заботы о том, что рядом с тобой», - сообщил директор лицея № 29 г. Пензы Константин Уланов.

Пока ученики младшего звена резвились на физкультуре, старшеклассники с лопатами под чутким руководством городских озеленителей занимались посадкой каштанов.

«Глазу приятно. Хотелось бы, чтобы было, это важно», - отметил ученик лицея № 29 г. Пензы Максим Сметанюк.

Всего в рамках месячника по благоустройству в Пензе высадят около 2 000 саженцев - это березы, каштаны, ели. Цветов на клумбах будет в десятки раз больше.