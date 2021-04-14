Общество

Саратовец хотел продать выкопанные в Пензенской области липы в Москву

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В Городищенском районе сотрудники Чаадаевского лесничества, патрулировавшие участок, обнаружили выкопанные липы с земляными комьями, сохраняющими деревья при транспортировке и пересадке.

Место, где были лишены родной почвы растения, находится в лесу неподалеку от поселка Стеклозавод. Всего специалисты насчитали 21 выкопанную липу. Ущерб лесному хозяйству составил 42 977 рублей.

«Материал направлен в отдел полиции по Городищенскому району», - сообщили в пресс-службе Министерства лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области.

Злоумышленником оказался тот же самый житель Саратовской области, который решил увезти 84 липы из Никольского лесничества. Нарушение выявили 6 апреля инспекторы при патрулировании участков в Нижне-Шкафтинском-Казарском участковом лесничестве.

Как оказалось, браконьер потрудился не только в лесах, но и в полях Пензенской области. Там он накопал деревья и других пород, в частности березы. Причем предназначались зеленые насаждения для продажи в Москву.

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Источник — фото minleshoz.pnzreg.ru
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Гость||

С Москвиным не поделился и с Бурлаковым?

Гость||

Гость писал(a):

С Москвиным не поделился и с Бурлаковым?
когда же они присядут?

Гость||

penzainform.ru писал(a):

и в полях Пензенской области. Там он накопал деревья
Молодец.Поля от поросли надо очищать.На это деньги выделяют, а чел бесплатно сделал. Как тут пишут: понять и простить.

Гость||

И потом, поля в частной собственности? Значит, претензии а злоумылленнику может предъявить только их собственник. С другой стороны, куда Минсельхоз смотрел, когда земли сельхозназначения липами зарастали? Ау, Бурлаков!

Иьи за целевым использованием угодий дллжен следить Росземнадзор? Или тут просто незаконное предпрериматеььство и неуплата налогов? А наша ФНС? АХ, ДА, ЗАПАМЯТОВАЛ: В ИВС ЕЙНЫЙ НАЧАЛЬНИК УГОДИЛ( ЕСЛИ ПЕНЗАИНФОРМ НЕ ВРЁТ). Мама, РОДИ МЕНЯ ОБРАТНО, в Сурсктм крае 21-го века жить НЕЛЬЗЯ!

Гость||

разреши только саратовской саранче это делать, в пустыне окажешься. все выкопают попилят и продадут. это ж не их край.

Гость||

ООО Автодорога такие же липы высадила в сквере-плаце на Славы ,точно не из питомника, чрезмерно вытянутые и с лишайником на коре , такие бывают только в лесах. А что очень удобно средства пилить.

Имя: Гость
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