Саратовец хотел продать выкопанные в Пензенской области липы в Москву

14.04.2021 | 13:34

В Городищенском районе сотрудники Чаадаевского лесничества, патрулировавшие участок, обнаружили выкопанные липы с земляными комьями, сохраняющими деревья при транспортировке и пересадке.

Место, где были лишены родной почвы растения, находится в лесу неподалеку от поселка Стеклозавод. Всего специалисты насчитали 21 выкопанную липу. Ущерб лесному хозяйству составил 42 977 рублей.

«Материал направлен в отдел полиции по Городищенскому району», - сообщили в пресс-службе Министерства лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области.

Злоумышленником оказался тот же самый житель Саратовской области, который решил увезти 84 липы из Никольского лесничества. Нарушение выявили 6 апреля инспекторы при патрулировании участков в Нижне-Шкафтинском-Казарском участковом лесничестве.

Как оказалось, браконьер потрудился не только в лесах, но и в полях Пензенской области. Там он накопал деревья и других пород, в частности березы. Причем предназначались зеленые насаждения для продажи в Москву.