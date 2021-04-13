В Пензе готовятся торговать квасом, мороженым и бахчевыми

13.04.2021 | 11:37

В конце весны и летом на улицах Пензы будут торговать овощами, фруктами, бахчевыми культурами, мороженым и квасом. Об этом сообщили представители городской администрации.

Раньше всего - 20 апреля - откроются точки по продаже кваса. Их будет 76.

«74 договора сроком на 3 года были заключено в конце 2019 года, еще два адреса «проторгуют» в ближайшее время», - уточнили представители мэрии.

Закроются эти точки 20 сентября.

21 апреля состоится аукцион на размещение нестационарных торговых объектов по реализации овощей, фруктов, бахчевых культур. Палатки разместят по 74 адресам. Торговля будет вестись с 1 мая по 30 октября.

Приобрести мороженое пензенцы смогут с 1 мая по 30 сентября в 19 киосках. По 17 точкам договоры уже заключены, еще по двум проведут аукцион.