Общество

В Пензе готовятся торговать квасом, мороженым и бахчевыми

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В конце весны и летом на улицах Пензы будут торговать овощами, фруктами, бахчевыми культурами, мороженым и квасом. Об этом сообщили представители городской администрации.

Раньше всего - 20 апреля - откроются точки по продаже кваса. Их будет 76.

«74 договора сроком на 3 года были заключено в конце 2019 года, еще два адреса «проторгуют» в ближайшее время», - уточнили представители мэрии.

Закроются эти точки 20 сентября.

21 апреля состоится аукцион на размещение нестационарных торговых объектов по реализации овощей, фруктов, бахчевых культур. Палатки разместят по 74 адресам. Торговля будет вестись с 1 мая по 30 октября.

Приобрести мороженое пензенцы смогут с 1 мая по 30 сентября в 19 киосках. По 17 точкам договоры уже заключены, еще по двум проведут аукцион.

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Источник — фото penza-gorod.ru
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Гость||

penzainform.ru писал(a):

20 апреля - откроются точки по продаже кваса.
Осталось только отопление в Пензе отключить.

Гость||

Пусть собираются. А пока у вас только мордами глупыми торговать получается.

Гость||

Прочитал и сразу захотелось попить кваса.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

21 апреля состоится аукцион на размещение нестационарных торговых объектов
От этих аукционов только цены на продукцию растут! Пусть администрация бесплатно участки предоставляет с условием снижения стоимости товара! Еще одно коррупционное направление Олег Владимирович, вы обещали бороться с этим!

Гость||

обещать не значит делать)

Гость||

Заразу размножать этим квасом.

Гость||

Гость писал(a):

Прочитал и сразу захотелось попить кваса
лучше выпей мочи, Малахов говорит очень полезно

Гость||

Очаковский

Имя: Гость
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