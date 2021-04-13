В Пензе готовятся к уборке кладбищ в преддверии Пасхи

13.04.2021 | 12:01

На традиционной еженедельной планерке, состоявшейся в администрации Пензы во вторник, 13 апреля, главной темой стало приведение в порядок областного центра.

Так, на текущей неделе планируется организовать два будних санитарных дня - среду и пятницу, а 17 апреля провести общегородской субботник. Завершением месячника по благоустройству должен стать еще один субботник, который состоится 24-го числа.

Заместитель мэра Виталий Макаров сообщил, что все коммунальные службы, отвечающие за чистоту в городе, работают круглосуточно и без выходных.

Уборка пройдет не только на улицах и площадях, но и на городских кладбищах.

«Снег растаял, посмотрите, где-то из-под него появился мусор - надо вывезти. Установилась теплая погода, пензенцы поедут приводить в порядок могилы родственников. Контейнеры должны быть доступны, чтобы была возможность цивилизованно утилизировать мусор», - цитирует пресс-служба мэрии Виталия Макарова.

Директор городского департамента ЖКХ Максим Иванкин добавил, что 15 апреля завершатся конкурсные процедуры и будет заключен контракт с подрядной организацией, которая займется обустройством еще одного проезда по территории Восточного кладбища.

Ранее глава администрации Пензы Андрей Лузгин пообещал приступить к уборке на кладбищах, как только сойдет снег. По свидетельству читателя сетевого издания «ПензаИнформ» по имени Андрей Михалович, в минувшее воскресенье, 11 апреля, на Новозападном кладбище (в старой его части) снега оставалось еще так много, что об уборке нечего было и думать, тем более что на Аллее Славы не оказалось ни одного контейнера.

Однако горожанин высказал надежду, что в ближайшие дни снежный покров сойдет благодаря потеплению. Он также добавил, что на Митрофаньевском кладбище, мимо которого он каждый день ходит на работу, снег растаял несколько дней назад.

Состояние кладбищ неоднократно вызывало нарекания пензенцев. Так, в соцсети горожанин рассказал, как 31 марта на Восточном кладбище застрял в грязи катафалк. Передние колеса автобуса провалились под землю. И бригада кладбищенских рабочих, и родственники усопшего пытались вытолкнуть машину, но безуспешно. В итоге автобус вытащили бульдозером.