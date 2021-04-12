В области главам администраций запретили отлучаться без спроса

В области главам администраций запретили отлучаться без спроса
В Пензенской области главы муниципальных образований будут согласовывать свои выезды за их пределы с врио губернатора. Об этом Олег Мельниченко сообщил во время оперативного совещания в правительстве в понедельник, 12 апреля.

«Я как врио губернатора должен согласовывать свой выезд с территории Пензенской области с аппаратом президента. Я хочу внести такой же порядок в отношении глав муниципальных образований», - уточнил Олег Мельниченко.

По его словам, это необходимо, чтобы в случае возникновения проблемных ситуаций чиновников не пришлось «искать с фонарями». Это касается не только рабочего времени, но и выходных.

«Примеры рассказывать не буду, но они уже накопились», - констатировал врио губернатора.

Он поручил разработать документ, в котором будут прописаны аспекты, связанные с отсутствием руководителя на территории своего муниципального образования.

