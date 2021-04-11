В Пензе на улице Краснова на горожанку напали две собаки

11.04.2021 | 16:05

В ветеринарной клинике на улице Краснова в Пензе теперь спасают не только животных, но и людей. На днях специалисты оказывали первую помощь горожанке.

Как выяснилось, до этого уже перевязывали раны нескольким пострадавшим от уличных псов.

«Пришла женщина с собакой, очень расстроенная, с кровью. Говорит, собаки укусили по дороге. Естественно, мы завели ее в кабинет, обработали ногу. Сказали, чтобы она в травмпункт потом поехала», - сообщила специалист ветеринарной клиники Вероника Храмова.

Вера Тремаскина направлялась в клинику за лекарством для своей чихуа-хуа, а поскольку живет недалеко, то пешком добралась до Краснова. Но за сотню метров до нужного адреса случилась беда. Откуда-то выскочил пес.

«Он меня сбивает с ног. Выбегает вторая собака. И они начинают меня грызть, кусать. Хорошо, что у меня собачка была спрятана. Если бы нет, они бы ее загрызли. Одна собака мне одну ногу, а вторая - другую. Я кричу. Такая боль, будто тебя едят», - описала горожанка.

Прохожие отогнали зверей и донесли Веру Тремаскину до клиники. После перевязки женщина отправилась в травмпункт, побывала в полиции, где написала заявление о нападении животных, потом в бюро судебно-медицинской экспертизы.

Сейчас она ездит на уколы от бешенства. Раны страшные, шрамы однозначно останутся.

Нужно выяснить, чьи звери. В этой части улицы Краснова жилые дома далеко, стоят гаражи, предприятия. Барбосов и шариков много.

Если агрессивные звери не имеют хозяев, то они потенциальные постояльцы приюта для животных. А уж там специалисты должны определять судьбу псов.

Но странное дело: как только рабочие организаций на Краснова поняли, что ведутся съемки по конкретной теме, собаки тут же исчезли. И даже лая не слышно.