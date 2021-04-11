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Общество

Стало известно, где в области выявили новых пациентов с коронавирусом

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В воскресенье, 11 апреля, в суточную статистику по коронавирусу вошли Пенза, Заречный и 12 районов области. Географию новых случаев инфекции обнародовал региональный оперативный штаб.

Всего за сутки подтвердили 100 случаев COVID-19, среди заразившихся - 12 детей от 5 месяцев до 16 лет. Общее число инфицированных достигло 43 130, из них 3 970 - несовершеннолетние жители области.

В Пензе выявили 63 случая заболевания, в Заречном - 5. Также заразившиеся зафиксированы в Никольском (8), Кузнецком (7), Пензенском (6), Городищенском и Бессоновском (по 2), Земетчинском, Спасском, Мокшанском, Белинском, Каменском, Лопатинском и Сосновоборском (по 1) районах.

С начала эпидемии выздоровело 40 387 пациентов. Жертвами вируса стали 569 человек: 261 мужчина и 308 женщин.

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