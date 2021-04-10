В Пензенской области прогнозируется потепление до +15 °С

10.04.2021 | 11:37

Большого половодья, которое ожидалось в этом году в Пензенской области, по всей видимости, не будет. Об этом шла речь на еженедельном заседании межведомственной паводковой комиссии в четверг, 8 апреля.

Пока наблюдаются только локальные подтопления, пик которых пришелся на период с 4 по 6 апреля. После этого уровень воды в реках пошел на спад.

Директор Сурского гидроузла Валерий Парамонов сообщил, что за предшествовавшие сутки наблюдался максимальный приток в водохранилище, который составил всего 138 кубометров в секунду.

В начале месяца на гидроузле значительно увеличили сброс воды, но теперь перешли на санитарный режим - по 19 кубометров в секунду. За эти дни уровень повысился на полметра. По мнению Валерия Парамонова, процесс будет замедляться, хотя требуется собрать еще 240 миллионов кубометров.

Начальник Пензенского гидрометцентра Валентина Неворотова проинформировала, что погодные условия остаются благоприятными.

«5 марта мы провели снегосъемку. В большинстве районов снег все-таки сошел на полях, особенно на юге. В Каменском, Земетчинском, Шемышейском, Лопатинском, Вадинском районах и в Спасске произошел сход снежного покрова. Верхний слой почвы полностью оттаял», - сообщила она.

Валентина Неворотова также озвучила прогноз погоды. На следующей неделе в Пензенскую область придет антициклон, температура поднимется до +15 °С.

«Муниципальные образования справились с задачами - откачали там, где в населенных пунктах на улично-дорожной сети было подтопление. Но расслабляться нельзя. Это только самая начальная стадия. Некоторые реки до конца еще не вскрылись», - подвел итог врио начальника Управления ЖКХ и ГЗН Пензенской области Михаил Панюхин.