В Пензенской области общее число случаев COVID-19 превысило 43 000

10.04.2021 | 11:08

В субботу, 10 марта, стало известно о 102 новых случаях COVID-19, выявленных в Пензенской области за минувшие сутки. Об этом сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

Общее количество подтвержденных случаев заболевания с начала пандемии достигло 43 030.

За это время выздоровело 40 289 человек, из которых 107 были выписаны накануне, 9 апреля.

В тот же день стало известно о смерти от коронавирусной инфекции, осложненной пневмонией, еще четырех пациентов - двух женщин, 1927 и 1942 года рождения, и двух мужчин, 1937-го и 1949-го. Общее число скончавшихся в регионе достигло 567.

В России за сутки выявлено 8 704 случая заболевания. Выздоровело 9 579 человек, умерло 402.