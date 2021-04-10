Сотрудники МЧС и Росрыболовства вышли в патруль на Сурское море

10.04.2021 | 16:35

Сезон зимней рыбалки подходит к концу - среднесуточная температура воздуха в области положительная. Однако, несмотря на то что лед на Сурском водохранилище уже отошел от берегов, любителей посидеть с удочкой достаточно.

Сотрудники Росрыболовства и МЧС ситуацию на льду стараются держать под контролем. По всей акватории водохранилища дежурят спасатели. Судно на воздушной подушке за несколько минут может домчаться до места происшествия по снежному покрову или воде.

Каждый, кто выходит на лед, должен быть готов к встрече со смертельной опасностью и знать, как правильно себя вести в экстренной ситуации.

«Лед прозрачный, голубой, зеленый более крепкий, желтоватый с разными оттенками - пористый, выдерживает меньшую нагрузку. Бывали случаи, когда лунки рыбаков размывает и получается довольно обширное отверстие, куда можно провалиться», - напомнил государственный инспектор центра ГИМС Олег Ляпин.

Те, кто все же решился выйти на замерзшее водохранилище, должны соблюдать правила ловли рыбы. 15 апреля начинается нерестовый период, который закончится 15 июня, - в это время ловить можно только одной удочкой.

Рыболовы, которые нарушают закон, могут понести суровое наказание.

«Вступает статья 256 уголовного кодекса: вплоть до лишения свободы. Так что призываю к порядку», - предупредил заместитель начальника регионального отдела Средневолжского ТУ Росрыболовства Леонид Баталин.

Сумма ущерба, нанесенного незаконной ловлей во время нереста, увеличивается на 100%. За 2020-й год сотрудники отдела Росрыболовства выявили на территории области 414 нарушений.