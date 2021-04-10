Больница в Чемодановке нуждается в ремонте и специалистах

10.04.2021 | 18:30

У посетителей Чемодановской участковой больницы нет нареканий к работе медицинского учреждения. Зато вид больничных коридоров оставляет желать лучшего.

После визита в учреждение здравоохранения врио губернатора Олег Мельниченко отправился в местное образовательное учреждение. В чемодановской школе несколько лет назад обновили кролю, заменили оконные проемы, а за счет привлечения внебюджетных средств по благотворительной программе отремонтировали кабинеты химии, физики, математики. В этом году в школе запланирован капитальный ремонт здания и инженерных сетей.

В учебном заведении Олег Мельниченко встретился с представителями местной общественности. Для них есть хорошая новость: в этом году в Чемодановке запланировано строительство еще одной школы, которую сдадут уже в 2022-м. Врио заместителя председателя правительства Олегу Ягову поручили укомплектовать ее кадрами.

Задача подбора специалистов стоит и перед министром здравоохранения Александром Никишиным. По словам местных жителей, в больнице нет врачей узкого профиля. Также необходимо привести лечебное заведение в надлежащий вид.

С подобной просьбой к Мельниченко обратилась и руководитель центра культуры и досуга «Юбилейный». Проектно-сметная документация уже составлена, ожидается выделение из областного бюджета 32 миллионов рублей.