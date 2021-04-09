«МегаФон» провел скоростной интернет в 50 сел Пензенской области

09.04.2021 | 11:54

В 50 населенных пунктах Пензенской области, где проживает от 160 до 5 000 человек, оператор «МегаФон» запустил сеть четвертого поколения (4G).

В общей сложности доступ к скоростному интернету получили 76 000 клиентов, проживающих в 20 районах (Башмаковском, Бековском, Бессоновском, Городищенском, Каменском, Камешкирском, Кузнецком, Лопатинском, Лунинском, Малосердобинском, Мокшанском, Неверкинском, Нижнеломовском, Никольском, Палчемском, Пензенском, Сосновоборском, Сердобском, Тамалинском, и Шемышейском).

«С начала года в Пензенской области количество базовых станций 4G по сравнению с 2020-м увеличилось на 25%. Сейчас мы модернизируем действующее оборудование и придаем интернету дополнительное ускорение на улицах и открытой местности. Благодаря новым скоростям сельские абоненты смогли опробовать технологию VoLTE, которая позволяет одновременно и говорить, и пользоваться интернетом, например онлайн-навигацией», - отметил директор Пензенского отделения «МегаФона» Алексей Брюхачев.

Развитие технологии LTE позволяет «МегаФону» удерживать лидерство по скорости мобильного интернета в регионе. В 50 населенных пунктах она в среднем выросла в 5-6 раз по сравнению с сетью предыдущего поколения.

По экспертным данным компании Ookla на начало текущего года, «МегаФон» остается оператором с самым высоким показателем средней скорости скачивания в мобильном интернете - до 35 Мбит/с.