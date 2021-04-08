В Пензе призывникам и их родителям выдадут сим-карты для связи

08.04.2021 | 20:02

В период с апреля по июль 2021 года из Пензенской области в ряды вооруженных сил отправятся более 1 200 новобранцев. Как и в прошлый призыв, все меры по противодействию распространения коронавирусной инфекции сохраняются.

«Это будут медицинские барьерные рубежи, которые будут находиться и на сборных пунктах, и на призывных, и военных комиссариатах, будет сохраняться масочно-перчаточный режим, будет проходить тестирование на ковидную инфекцию», - сообщил военный комиссар Пензенской области Андрей Сурков.

«При выявлении иммуноглобулина М призывник дальше не допускается. При этом определяются контактные лица, они направляются на карантин на 14 суток по месту жительства, а сам призывник отправляется на лечение», - рассказал начальник центра военно-врачебной экспертизы военного комиссариата области Дмитрий Рожков.

Транспорт, на котором будут перевозиться молодые люди (автобусы и железнодорожные вагоны), подвергнутся обязательной дезобработке. На пути следования до места службы призывников обеспечат сухими пайками.

«В рамках реализации программы «Позвони маме» каждому призывнику и его родителям на безвозмездной основе будут выданы сим-карты. Каждому призывнику будет выдана банковская карта, на которую будет перечисляться денежное довольствие - от 2 000 и более в зависимости от должности», - отметил начальник отдела военного комиссариата Пензенской области Дмитрий Исаев.

Что касается уклонистов, то по итогам прошлого призыва их в области было 26 человек. Все они понесли наказание вплоть до лишения свободы.

Срок службы в армии остался неизменным - 1 год.